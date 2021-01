TS – Inter, è quasi fatta per Zefi: battuta la concorrenza per il baby talento dello Shamrock Rovers

Patrick Zefi, talento 16enne dello Shamrock Rovers, è ad un passo dall’Inter. Come riportato da Tuttosport, in Irlanda e Gran Bretagna danno il club nerazzurro molto vicino al giovanissimo esterno d’attacco, già seguito dall’Inter in estate.

Con una rete segnata a settembre contro il Longford Town, Zefi è diventato il più giovane marcatore di sempre nel campionato irlandese a 15 anni e 206 giorni attirando su di sé l’attenzione di diversi top club europei.

L’Inter ha anticipato così la concorrenza del Psv Eindhoven e di alcune squadre della Premier League. Pochi dettagli e poi Zefi si aggregherà alla Primavera di Madonna: con lui in Italia si trasferiranno anche i genitori.

