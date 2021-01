Sky – Vecino, Sensi e Sanchez: le ultime da Appiano verso Udinese-Inter. Giro di tamponi

L’Inter continua la sua preparazione in vista della sfida in programma sabato pomeriggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Come riportato da Sky Sport, giocatori e staff tecnico si sono sottoposti ai tamponi.

Potrebbe arrivare sabato la prima convocazione della stagione per Matias Vecino. Migliorano le condizioni di Sanchez: da capire se Conte deciderà di schierarlo titolare dal primo minuto o se verrà impiegato a gara in corsa. Buone risposte anche da Sensi.

