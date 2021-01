TS – Attacco Inter, l’ultima settimana di gennaio può riservare sorprese: i nomi sul taccuino di Marotta

Pochi giorni e si entrerà nel vivo dell’ultima settimana di gennaio che porterà alla conclusione della finestra invernale di mercato. E le sorprese in casa Inter non sono da escludere.

Come riportato infatti da Tuttosport, Conte preferirebbe puntare più su un altro attaccante che un centrocampista, a prescindere dal futuro di Pinamonti. Sanchez infatti non dà garanzie fisiche e il tecnico non vuole correre rischi e non vuole farsi trovare impreparato in caso di assenza di uno tra Lautaro e Lukaku. Marotta starebbe valutando diversi profili tra cui Gomez, Pavoletti, Origi ed Eder (in calo).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<