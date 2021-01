TS – Nuovo logo per l’Inter, Icardi “ruba” l’idea? L’entourage di Maurito fa chiarezza

Ha fatto parecchio discutere nelle ultime ore il nuovo logo, apparso sui social, di Mauro Icardi. Troppo simile infatti all’immagine circolata in questi giorni sul web relativa ad una delle ipotesi del nuovo logo dell’Inter, che sarà presentato nei prossimi mesi.

La “I” di Icardi e la “M” di Mauro intrecciate, proprio come le due lettere di Inter Milano, brand alla base della nuova campagna di lancio del club nerazzurro. Coincidenza oppure no? Come riportato da Tuttosport, l’entourage dell’ex capitano dell’Inter sostiene che Maurito avesse già registrato da tempo questo logo e che quindi il caso resta pura coincidenza.

