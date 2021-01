Stathopoulos (Bc Partners): “Il private equity è il finanziatore preferito per i club sportivi”

E’ Nikos Stathopoulos il manager di Bc Partners che si occupa di controllare i deal italiani e che sta spulciando il dossier sull’Inter per conto del fondo inglese, in trattativa con Suning per l’acquisizione di quote del club nerazzurro.

Stathopoulos si è concesso ai microfoni di Financial Times spiegando perché un fondo privato è interessato ad entrare nel mondo del calcio: “Il private equity sta diventando il finanziatore preferito per le società sportive perché il finanziamento bancario tradizionale è difficile da ottenere. Per i gruppi di buyout l’attenzione qui è sui contenuti. Sono unici e bisogna averli in tempo reale, ed è questo che li rende preziosi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<