CdS – Eriksen play basso, lavori in corso ad Appiano: buone risposte contro la Pro Sesto. Conte soddisfatto

Ad Appiano prosegue l’addestramento di Eriksen come play basso. Come riportato dal Corriere dello Sport, il fantasista danese è stato schierato ieri da Conte davanti alla difesa nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto, dopo l’esperimento contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Erisken si è mosso abbastanza bene, fornendo buone risposte e segnando anche due reti. Conte è pronto a considerare l’ex Tottenham come prima alternativa a Brozovic in cabina di regia, in modo tale da reinserirlo nel progetto tecnico della sua Inter. Sempre che nei prossimi giorni non ci siano novità dal mercato. Ai suoi lati hanno giocato Vecino e Gagliardini.

