Inter, occhio a Zirkzee: il Bayern si defila, ma una rivale fa sul serio

Il futuro dell’attacco dell’Inter è oggetto di grande riflessione per quanto riguarda le strategie di mercato. I dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di colpi importanti, in grado di alzare il livello e aumentare la profondità del reparto a disposizione di Inzaghi. In questo senso, il sogno sarebbe Joshua Zirkzee del Bologna.

Il gioiello olandese, però, è molto ambito, sebbene, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco potrebbe tirarsi fuori dalla trattativa. I bavaresi hanno un’opzione da 40 milioni di euro, ma né loro né il giocatore sembrano convinti del trasferimento.

Tuttavia, Zirkzee non piace solo all’Inter. Anzi, come scrive sempre la Rosea è in cima alla lista dei desideri del Milan, con i rossoneri che starebbero valutando l’investimento da almeno 40 milioni di euro. Non solo, altre insidie importanti arrivano dalla Premier League, con il Manchester United che avrebbe chiesto informazioni.

L’opinione di Passione Inter

L’investimento per Zirkzee sarebbe molto importante, ma sarebbe un colpo in grado di dare un’altra dimensione all’attacco nerazzurro. Tuttavia, vista anche la concorrenza, la trattativa appare complicata, anche perché è probabile che l’olandese voglia trasferirsi in un club in grado di garantirgli la titolarità fissa.