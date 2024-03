Allarme Oaktree per Zhang. Cds: “Rifiutato il riscadenziamento”

Il mese di maggio è sempre più vicino, ma in casa Inter non arrivano notizie troppo buone per quanto riguarda il futuro del prestito di Oaktree. Steven Zhang, infatti, avrebbe incassato il rifiuto da parte del fondo americano in merito al riscadenziamento.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come per il numero uno interista ora mantenere il controllo del club nerazzurro rischia di diventare più complicato. Oaktree non sarebbe stata convinta dalle argomentazioni di Suning, con il 20% di interesse sulla prossima scadenza.

Oaktree, che inizialmente non sembrava avere intenzione di prendere il controllo dell’Inter, ora si starebbe attrezzando per questa ipotesi. Una volta fatto ciò, l’obiettivo diventerebbe poi quello di rivendere il club tra circa un anno.

Tuttavia, trattandosi di un riscadenziamento, le cose possono cambiare molto rapidamente nelle prossime settimane, ma è chiaro che ora Zhang abbia molta più pressione su di sé.