Intrigo Vlahovic sul mercato: scintille tra Inter e Juventus

Reduce da una partita poco brillante in casa del Cagliari, decisa sul pareggio da uno sfortunato autogol di Dossena, la Juventus si ritrova a doversi guardare da possibili assalti sul mercato in vista della prossima estate.

Autore della rete che ieri sera ha accorciato le distanza, Dusan Vlahovic rimane tra i calciatori più positivi di quest’ultima stagione bianconera. Un rendimento che non è passato inosservato ai top club in Europa e che potrebbe far arrivare molto presto delle offerte a Torino.

Come scritto da Tuttosport, il centravanti serbo è tornato nel mirino dell’Arsenal. Un inseguimento iniziato la scorsa estate e che potrebbe portare Vlahovic a valutare l’affascinante Premier League. In caso di cessione, secondo il quotidiano, la Juventus potrebbe tornare a sfidare l’Inter.

Tra i candidati a rimpiazzare l’ex Fiorentina, sono già stati effettuati dei contatti con Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa, grande obiettivo di mercato dell’Inter, è un pallino di Cristiano Giuntoli che con il bottino ricavato da Vlahovic non avrebbe problemi a versare i 30 milioni chiesti dal grifone per l’islandese.