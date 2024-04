Guardiola stronca Lukaku: “Champions vinta ‘grazie’ a lui”

Dopo la deludente eliminazione in Champions League dinnanzi ai propri tifosi contro il Real Madrid, Pep Guardiola non ha totalmente bocciato la prestazione dei suoi ragazzi che specialmente nella gara di ritorno hanno dominato il match.

Come ammesso dallo stesso tecnico spagnolo, il suo Manchester City avrebbe meritato di più lo scorso mercoledì contro il Real che nella finale di Champions League di un anno fa contro l’Inter, decisa probabilmente da un clamoroso errore di Romelu Lukaku sotto porta nel finale.

Questo il paragone fatto da Guardiola in conferenza stampa: “Abbiamo vinto la Champions perché Lukaku da solo in area ha colpito in pieno Ederson. E poi tutti a dire: ‘Il City è una squadra incredibile, ma quanto giocano bene?’. Contro il Real Madrid abbiamo giocato molto meglio, abbiamo creato più occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo accettarlo, questo è il calcio”.