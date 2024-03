Quanti punti servono all’Inter per vincere lo Scudetto

Con la vittoria di ieri sera sul Genoa, approfittando della nuova frenata della Juventus uscita sconfitta dalla trasferta con il Napoli, l’Inter si è portata a +15 punti in classifica sui bianconeri. Un vantaggio netto della formazione nerazzurra che adesso vede ad un passo il ventesimo Scudetto della sua storia che sancirebbe la seconda stella sul tricolore.

Per quanto riguarda l’aritmetica, all’Inter basteranno 19 punti in 11 giornate per avere la certezza del titolo, a prescindere dai risultati Juventus e Milan. Ciò significa che la possibilità di aggiudicarsi il campionato nel derby della Madonnina di fine aprile, è davvero concreta per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Nello scenario improbabile in cui le due rivali perdessero tutti i match da qui alle prossime giornate contrariamente ai nerazzurri, invece, lo Scudetto potrebbe arrivare già dopo la 31esima giornata di Serie A contro l’Udinese. Nella storia del campionato italiano, mai nessuno è riuscito a laurearsi campione con sei giornate di anticipo.