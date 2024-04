Inter-Torino diventa un CASO: data decisa, ma manca una cosa

E’ diventato un vero e proprio caso quello legato a Inter-Torino, match della 34esima giornata di Serie A. Ad una settimana dalla sfida di San Siro, da parte della Lega non è infatti ancora arrivata alcuna ufficialità su data e orario. Non solo per quanto riguarda i nerazzurri, bensì per l’intera giornata di campionato.

L’annuncio sul programma dettagliato dei prossimi turni di Serie A sarebbe dovuto arrivare ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Un’ufficialità mai arrivata a causa dei dubbi nutriti dalla stessa Lega sul collocamento di Inter-Torino, partita che potrebbe decidere le sorti scudetto.

Stando alle ultime indiscrezioni, Inter-Torino si giocherà sabato 27 aprile alle 15.00. Questo, però, solamente nel caso in cui vincesse o pareggiasse il derby di lunedì sera contro il Milan. In caso di sconfitta, invece, la gara potrebbe essere posticipata a domenica 28 aprile alle 20.45.

Tutto questo, però, non è stato ancora comunicato ufficialmente dagli organi di Lega nel bel mezzo della 33esima giornata di Serie A iniziata ieri con due anticipi.