Accordo totale con l’Inter: firma un triennale dopo lo Scudetto

Manca ormai pochissimo alla vittoria aritmetica dell’Inter dello Scudetto nel campionato italiano. Un successo che la formazione di Simone Inzaghi potrebbe già raggiungere lunedì sera in caso di vittoria nel derby contro il Milan.

Il tecnico, vicino al suo primo titolo in Serie A da allenatore, non vede l’ora di chiudere il prima possibile il discorso scudetto e poterlo festeggiare insieme ai suoi ragazzi. L’allenatore, inoltre, sa bene che una volta conquistato il tricolore ad attenderlo c’è un importante riconoscimento da parte della società.

Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, negli uffici di Viale della Liberazione da settimane è tutto apparecchiato per il rinnovo di Inzaghi. A cose fatte, le parti si vedranno per gli ultimi dettagli che consentiranno all’allenatore di prolungare l’attuale scadenza dal 2025 al 2027 e programmare il futuro insieme al club.