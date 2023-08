Nell’estate in cui la telenovela di mercato dell’Inter ha riguardato soprattutto l’attaccante, il tecnico Simone Inzaghi ha provato anche a fare il colpaccio ‘tentando’… Cristiano Ronaldo. Niente più di un simpatico retroscena, chiariamo subito, raccontato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Un episodio risalente a fine giugno, quando Inzaghi era in barca tra Sardegna e Corsica ed incrociò lo yacht di CR7. Avvicinandosi sulla moto d’acqua, Cristiano ha invitato l’allenatore nerazzurro a bordo e nella mezz’ora di chiacchiere parlando di calcio, il quotidiano scrive che “Simone, dolcemente e vanamente, ci ha provato. ‘Perché sei andato a giocare in Arabia? Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol…'”.