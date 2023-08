Servono i gol. Lo ha detto il Ds Piero Ausilio nelle scorse ore e non smette di ribadirlo il tecnico Simone Inzaghi che sull’attacco della sua Inter sembra avere le idee piuttosto chiare. L’inizio del campionato si avvicina e l’esigenza di aggiungere almeno un altro calciatore nel reparto offensivo si fa sempre più pressante. Il Corriere della Sera in edicola oggi fa il punto della situazione e racconta che l’allenatore interista sogna in particolare un quartetto d’attacco composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e due nuovi acquisti: Taremi (o Morata come alternativa) e Alexis Sanchez.

Beto dell’Udinese rappresenta una terza alternativa in questo momento, mentre Balogun dell’Arsenal piace ma ha caratteristiche diverse e costa parecchio. Accanto a lui servirebbe poi un profilo molto low cost, considerando Correa in uscita: l’idea di partire con 5 punte in rosa, si legge, “non entusiasma Zhang junior”.

L’opinione di Passione Inter

Per Taremi in queste ore sono aumentati i contatti e il Porto ha fissato il prezzo. Un’operazione che presenta pro e contro che abbiamo analizzato qui. Il ritorno di Alexis Sanchez, anche se a parametro zero, lascia qualche perplessità progettuale ad un anno dalla buonuscita pagarla per mandarlo a giocare da un’altra parte. Detto che tecnicamente oggi potrebbe dare più di un Correa decisamente fuori dai piani.