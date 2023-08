L’Inter va a caccia di gol e per il momento sono tre i nomi principali sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri: Balogun dell’Arsenal che costa tanto, Beto dell’Udinese e Mehdi Taremi del Porto. Quest’ultimo nome in particolare appare in risalita, tant’è che nelle ultime ore secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ci sono stati nuovi contatti per l’attaccante iraniano classe ’92. La risposta è che al momento, nonostante la scadenza del contratto nel 2024, i portoghesi non scendono sotto la richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Stessa cifra richiesta anche al Tottenham che si è interessato.

L’opinione di Passione Inter

Valutazione piuttosto elevata per un calciatore non più giovanissimo e in scadenza di contratto. Ma d’altronde i prezzi degli attaccanti in circolazione sono tutti elevati. Sarebbe un investimento puramente sportivo per un calciatore che, tra quelli accostati, sembra l’unico in grado di dare continuità al lavoro fatto da Edin Dzeko (se è questo quello che si sta cercando). Anche se gli ottimi numeri vanno contestualizzati nel campionato portoghese. Abbiamo analizzato pro e contro di Taremi in questo approfondimento.