Con Audero in arrivo per fare il secondo alle spalle di Yann Sommer si completa la porta dell’Inter e per Filip Stankovic si stanno definendo i dettagli per permettergli di percorrere il percorso inverso rispetto al portiere italiano. Come riferisce Sky infatti è in chiusura il trasferimento del giovane portiere nerazzurro alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter, che dunque in un certo senso potrà mantenerne il controllo.

L’opinione di Passione Inter

Dopo l’ottima stagione in Olanda, la Samp, nonostante la Serie B, è una piazza importante in cui Stankovic può continuare il suo percorso di crescita. La formula è anche un modo per ricompensare la valorizzazione del giocatore garantita dai doriani.