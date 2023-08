Samardzic all’Inter, tutto fatto: fissate le visite mediche

Nonostante le voci delle ultime ore e qualche indiscrezioni che aveva agitato i tifosi, l’operazione per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter non è in discussione ormai da giorni e verrà formalizzata a breve. Un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata in questi minuti dai giornalisti esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano che hanno confermato la chiusura dell’affare annunciando l’arrivo a Milano del giocatore domani sera, mercoledì 9 agosto, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito giovedì. Definiti anche gli ultimi dettagli relativi al passaggio di Fabbian all’Udinese.

L’opinione di Passione Inter

