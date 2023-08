Samardzic-Inter, nessun caso: operazione chiusa. Ora le visite

Nel tardo pomeriggio di oggi un tweet del giornalista Orazio Accomando di DAZN ha scatenato il panico tra i tifosi dell’Inter sull’operazione Lazar Samardzic: “Capitolo Samardzic: tra Inter e Udinese l’accordo è totale da una settimana. Resta da chiudere quello tra Inter e giocatore, ma nelle ultime ore si sono azzerati i contatti” ha scritto il giornalista. Molti hanno iniziato a temere possibili colpi di scena… ‘alla Lukaku’. Ma il caso, in realtà, non è mai esploso.

Lo stesso giornalista, più tardi, ha integrato: “L’Inter confida di completare l’operazione Samardzic entro le prossime ore. Il giocatore e il suo entourage si sono presi del tempo per analizzare l’offerta dei nerazzurri. L’operazione non sembra essere a rischio, soprattutto per l’Udinese”.

Dall’Inter è sempre filtrata la linea decisa di un’operazione chiusa e in attesa di definire solamente gli ultimi dettagli, con il centrocampista atteso a Milano per le visite mediche e le firme sui contratti. Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha raccontato che l’operazione si è chiusa definitivamente oggi, in attesa di alcuni dettagli da sistemare tra Fabbian, il talento interista inserito come contropartita, e l’Udinese. Questo il vero nodo da definire. Per Alfredo Pedullà, invece, l’affare è già chiuso dal 29 luglio e si attendono solo i tempi tecnici per gli annunci. Grande fiducia, in ogni caso, in casa nerazzurra che attende Samardzic. Mercoledì dovrebbe essere il giorno giusto.