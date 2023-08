Si chiude ufficialmente la telenovela relativa al nuovo portiere con l’Inter che nella giornata di oggi ha annunciato tramite i propri canali l’ingaggio di Yann Sommer. A lungo inseguito, lo svizzero arriva dal Bayern Monaco a titolo definitivo.

“Ci sono tanti motivi per cui sono venuto venire qui – ha raccontato ai canali nerazzurri -. È un club enorme, con una grande storia, è una grande sfida per me giocare in un grande club come l’Inter e non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e l’ambiente. Non ho aspettative sulla Serie A, semplicemente non vedo l’ora di giocare. Tutto è nuovo per me, sono molto contento di essere qui. Sono esplosivo come portiere, provo ad essere coraggioso ed aiutare sempre la squadra, ad essere un’opzione con i compagni anche nel gioco con i piedi. Cerco di dare fiducia come portiere, cercando di essere calmo e costante, questi sono i miei obiettivi ed i punti di forza. Una grande ragione per cui mi piace giocare all’Inter è perché Inzaghi è un allenatore a cui piace giocare da dietro col portiere. Questo è il mio stile e mi piace essere un’opzione per la squadra. Per me significa tanto essere in una squadra che ha avuto delle leggende come portieri, non vedo l’ora di mettere la maglia e giocare a San Siro. Sono felice e orgoglioso di essere un giocatore dell’Inter, non vedo l’ora di giocare di fronte a voi tifosi”.