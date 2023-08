La lunga telenovela si è finalmente conclusa con l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri. L’Inter ha un nuovo portiere e dopo André Onana ha deciso di puntare sull’esperto Yann Sommer. Oggi emergono i dettagli di questa operazione, differenti rispetto alle indiscrezioni circolate in precedenza. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio al Bayern Monaco andranno 6 milioni di euro dilazionati in due anni. Il giocatore invece avrebbe firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni di euro all’anno e beneficerà del decreto crescita (sulla stagione 2023/2024 la tassazione agevolata non sarà applicata nella prima parte).