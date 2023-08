Non solo Sommer, l’Inter ha trovato anche il secondo portiere

Pomeriggio intenso quello di ieri per l’Inter. L’arrivo di Sommer a Milano, la questione rinnovo di Inzaghi e anche la ricerca del secondo portiere, che sembra essersi conclusa. I nerazzurri, infatti, avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Emil Audero. Lo ha confermato anche il suo agente, Tullio Tinti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore della Sampdoria passerà all’Inter in prestito per un anno, con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. L’operazione non sarà legata al passaggio di Filip Stankovic ai doriani, come ipotizzato in un primo momento, anche se l’idea per il portiere serbo rimane in piedi.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse per Bento in vista della prossima stagione, lascia pensare che l’operazione Audero sia un modo per tappare momentaneamente il buco in rosa. Detto ciò, il portiere della Sampdoria rimane un giocatore di grande affidabilità in Serie A, con tanta esperienza e buone stagioni alle spalle, al netto delle difficoltà dell’ultima stagione.