Inter-Inzaghi, c’è l’accordo per il rinnovo: cifre e dettagli

Arriva un segnale importante in casa Inter: è stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Manca solo la firma, ma si tratta di una formalità che verrà espletata prima dell’esordio in Serie A, il 19 agosto.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta come la decisione sia figlia dell’ottimo finale di stagione, con il raggiungimento della finale di Champions League. Ora, a Inzaghi si chiede di mantenere alte le ambizioni europee, con l’obiettivo della seconda stella già fissato da tempo.

Il tecnico piacentino rinnoverà il suo contratto fino al 2025, alle stesse cifre attuali, ovvero 5 milioni di euro all’anno. Si conferma così la volontà tipica di Marotta di non avere un allenatore in scadenza di contratto durante la stagione.

L’opinione di Passione Inter

Come ricorda anche la Rosea, la permanenza di Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe raggiungere una durata con si vedevano dai tempi di Mancini. Una tale continuità tecnica è sicuramente un buon segno dal punto di vista progettuale. Ora, però, tutto l’ambiente e anche lo stesso tecnico hanno un solo obiettivo in testa: il ventesimo Scudetto.