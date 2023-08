La questione attaccante rimane la più spinosa in casa Inter, con i nerazzurri che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vogliono scegliere con calma e in pieno accordo con l’allenatore.

Inzaghi, dal canto suo, vorrebbe un attaccante fisico, ma potrebbe acconsentire anche al profilo più gradito dai dirigenti: Folarin Balogun. Ieri, ci sarebbe stata una lunga chiacchierata con l’intermediario dell’operazione: l’Inter vuole spendere 35 milioni, bonus compresi, e serve che l’Arsenal abbassi le sue pretese.

L’operazione non è scontata ed è per questo che i nerazzurri hanno già delle alternative pronte, più vicine alle idee del tecnico, come Mehdi Taremi. Secondo il Corriere dello Sport, invece, sarebbe sempre viva la pista che porta ad Alvaro Morata da sempre il preferito di Inzaghi.

Tuttosport, invece, mette sul tavolo anche il nome di Duvan Zapata, vecchio pallino nerazzurro, anche se il colombiano sarebbe più un’opzione come quarta punta, al posto di Correa.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non vuole affrettare i tempi per l’attaccante, dal momento che si tratta di un acquisto molto importante e delicato, ma è chiaro che primo poi andrà fatta una scelta. Se l’Arsenal rimarrà irremovibile per Balogun, bisognerà scegliere un altro profilo. i contro di Taremi e Morata, a livello societario, sono noti: età e prezzo. D’altra parte, entrambi sarebbero più vicini alle idee di gioco di Inzaghi, cosa non di poco conto. Zapata, infine, costerebbe meno, ma non sembra più in grado di dare grandi garanzie.