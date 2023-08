Cds – Ecco perché Inzaghi continua a credere nel colpo Morata

Continua la ricerca dell’attaccante in casa Inter, con il profilo di Folarin Balogun che sembra essere il preferito dalla dirigenza, ma anche il più difficile da raggiungere da un punto di vista economico. L’Arsenal, infatti, non sembra intenzionato ad abbassare le sue richieste.

Per questo motivo, i nerazzurri starebbero valutando anche altre opzioni. Secondo il Corriere dello Sport, allora, potrebbe tornare di moda il nome di Alvaro Morata, da sempre il preferito di Inzaghi per caratteristiche tecniche. Lo spagnolo, infatti, sarebbe il giocatore in grado di dare maggiori garanzie al tecnico piacentino.

D’altra parte, Morata sarebbe anche l’opzione meno costosa per i nerazzurri, che sarebbero anche l’unica pretendente in grado di pagare la cifra richiesta dall’Atletico Madrid: 18 milioni di euro, secondo il quotidiano romano. Una cifra più bassa rispetto a Balogun e altri obiettivi.

L’ostacolo reale è rappresentato dall’assenza del Decreto Crescita e dal possibile contratto chiesto da Morata: oltre 5 milioni di euro. Inoltre, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante potrebbe molto presto rinnovare il contratto con l’Atletico Madrid, fino al 2027. Questa decisione chiuderebbe definitivamente le porte all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Le speranze di Inzaghi di avere Morata all’Inter non si sono esaurite, ma sembrano ormai essere ridotte al lumicino. Al di là del lato tecnico, infatti, ci sono troppi contro nell’operazione per lo spagnolo, che la dirigenza non sembra disposta ad accettare. Il rinnovo, poi, sancirebbe la chiusura ufficiale della trattativa.