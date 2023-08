Acerbi out contro il Monza? Inzaghi al lavoro sul piano B

L’infortunio di Acerbi ha complicato i piani dell’Inter in vista dell’esordio stagionale, sabato 19 agosto contro il Monza. Il difensore, infatti, salterà sicuramente le due amichevoli contro Salisburgo ed Egnatia, ma rischia di essere assente anche per la prima di Serie A.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come le condizioni di Acerbi saranno valutare nei prossimi giorni. Se non dovesse riuscire a recuperare, Simone Inzaghi avrebbe già deciso il pano B: al suo posto ci sarà Stefan De Vrij, sostituto naturale del 35enne difensore italiano.

L’opinione di Passione Inter

Difficile fare previsioni certe, ma è chiaro come l’assenza nelle ultime due amichevoli prestagionali, possa condizionare la scelta di Inzaghi su Acerbi. Se anche dovesse recuperare, avrebbe senso rischiarlo subito contro il Monza, nella prima partita ufficiale? Pochi dubbi, d’altra parte, su De Vrij: l’Inter non ha altre alternative al centro della difesa, se non un adattamento forzato di Bastoni.