Inter al lavoro per l’addio di Correa: ecco le idee per la quarta punta

L’Inter deve acquistare almeno un attaccante per completare il reparto d’attacco, ma non è detto che possa servire anche un altro innesto da concretizzare negli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, infatti, sono sempre al lavoro sulla cessione di Correa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nomi candidati per il ruolo di quarta punta due, entrambi a basso costo: Alexis Sanchez e Duvan Zapata. La scelta potrebbe dipendere da chi sarà l’investimento principale nel reparto offensivo: con Balogun sarebbe più probabile il colombiano, mentre il cileno sarebbe l’elemento di fantasia necessario, in caso di arrivo di una punta fisica, come ad esempio Taremi .

L’Inter, pertanto, sarebbe alla ricerca di un elemento in grado di dare caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi in rosa. Tuttavia, è molto probabile che un’operazione del genere possa concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato. Anche perché una cessione di Correa prima di Ferragosto è alquanto improbabile.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di un secondo attaccante, oltre all’investimento principale, è un’operazione collaterale, che si potrà concretizzare solo sfruttando le contingenze del mercato nelle sue battute finali. L’Inter non avrà un grande budget a disposizione. Pertanto, si lavorerà sulle possibili occasioni. Ammesso che la cessione di Correa si concretizzi, cosa ad oggi non scontata.