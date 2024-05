La Serie A celebra Inzaghi: è il migliore allenatore della stagione

Simone Inzaghi è stato il grande artefice della stagione dell’Inter che ha portato alla vittoria dello Scudetto e alla conquista della seconda stella. Il tecnico ha costruito un gruppo ecceizonale, capace di esprimere un gioco di altissimo livello. Un risultato riconosciuto anche dalla Lega Serie A.

L’allenatore nerazzurro, infatti, è stato premiato come “Philadelphia Coach of the Season” per la stagione di Serie A 2023/2024. La scelta è stata da una giuria composta dai direttori di diverse testate giornalistiche sportive.

Il premio sarà consegnato ad Inzaghi prima del calcio d’inizio di Verona-Inter, in programma domenica 26 maggio alle ore 20.45.