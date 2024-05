Sfuma colpo dell’Inter a zero: va in Arabia Saudita

L’Inter è sempre attenta ai possibili colpi a parametro zero, tanto che ne ha già messi a segno due per la prossima stagione: Zielinski e Taremi. Un terzo sarebbe potuto arrivare anche sulla fascia destra, con Nahitan Nandez del Cagliari accostato in passato ai nerazzurri.

L’esterno uruguagio ha concluso la sua avventura al Cagliari e lascia il club a parametro zero, ma non continuerà a giocare in Italia. Infatti, come annunciato da Fabrizio Romano, Nandez ha firmato un contratto fino al 2027 con l’Al Qadsiah, club dell’Arabia Saudita.

Nandez era stato accostato all’Inter soprattutto lo scorso gennaio, con i rapporti con l’agente che però si guastarono a causa di alcune dichiarazioni che non andarono giù alla dirigena nerazzurra.