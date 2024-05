Occasione in attacco low cost: “Clausola da 12 milioni”

Sono giorni concitati in casa Inter con il cambio di proprietà e l’arrivo di Oaktree. A livello dirigenziale, allora, bisognerà ristabilire le possibili strategie di mercato, anche se è probabile che i nerazzurri rimarranno fermi sulla volontà di mettere a segno un colpo in attacco.

In questo senso, potrebbe tornare di moda l’ipotesi Alvaro Morata. Come raccontato da Fabrizio Romano, lo spagnolo potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in estate. Per l’attaccante c’è una clausola rescissoria che sarà valida per un compenso superiore ai 12 milioni di euro.

I nerazzurri, che lo avevano già seguito la scorsa estate potrebbero tornare a pensarci, vista l’occasione di strapparlo a un prezzo abbastanza contenuto.