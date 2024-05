Il piano di Oaktree per aumentare i ricavi senza sacrificare i big

La nuova gestione di Oaktree ha preso il via da pochi giorni, ma la strategia principale per il futuro dell’Inter sembra essere abbastanza delineata. Come scrive il Corriere dello Sport, il primo obiettivo del fondo californiano è la stabilità finanziaria e operativa.

Una volontà che dovrà andare di pari passo con la competitività sportiva, in un equilibrio sottile che andrà trovato nei prossimi mesi. Come scrive sempre il quotidiano romano, anche così si spiegherà la via di continuità con l’attuale management, che in questi anni ha saputo lavorare molto bene in questo senso.

Il traguardo che il club vorrebbe raggiungere sul mercato è riuscire ad autofinanziarsi, senza il bisogno di sacrificare i propri campioni. Un aiuto potrebbe arrivare dall’aumento dei ricavi commerciali, ma nell’immediato bisognerà trovare un modo per finanziare gli acquisti.

Obbligatorio, allora, l’addio di alcuni esuberi e di giovani in grado di generae introiti. Su tutti, il nome da tenerde d’occhio è quello di Valentin Carboni.