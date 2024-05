Camano batte cassa per Lautaro. TS: “Prima grana per Oaktree”

Le parole di Alejandro Camano rischiano di mettere in agitazione il mondo Inter. L’agente di Lautaro Martinez ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto, chiedendo un trattamento adeguato a quello che è il mercato attuale e il valore del suo assistito.

Un prolungamento che rischia di essere la prima “grana” della gestione Oaktree, come scrive Tuttosport. Infatti, c’è da limare la richiesta dell’entoruage dell’argentino, da 10 o più milioni di euro, con l’Inter che fin qui è arrivata a offrirne 9 più bonus.

Come scrive il quotidiano torinese, la sottolineatura di Camano, che ha ribadito la volontà di arrivare a un accordo, riguarda lo stipendio percepito da altri top in Serie A, come Osimhen (10 milioni di euro a stagione) e Vlahovic (9 milioni attualmente, 12 dalla prossima annata).

La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti, che sarà fondamentale per capire come potrà evolvere la trattativa.

L’opinione di Passione Inter

Oltre alla questione economica, le parole di Camano hanno anche rassicurato sul desiderio di Lautaro Martinez di restare all’Inter e di non voler ascoltare offerte di altre squadre. Un punto importante per la buona riuscita della trattativa e che dovrebbe facilitare i colloqui con il giocatore. Tuttavia, la cifra dell’ingaggio rimarrà il nodo principale da sciogliere per i nerazzurri.