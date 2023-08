Tra presente e futuro, quella di oggi è una giornata importante per la porta dell’Inter. Con l’arrivo di Yann Sommer completato si colma il vuoto lasciato da André Onana. Alle spalle dell’esperto estremo difensore svizzero serve però un altro elemento affidabile e si registrano nuovi sviluppi.

Ad Inzaghi e allo staff sta piacendo Filip Stankovic, che però dovrebbe andare in prestito. Attenzione al possibile scambio con Emil Audero della Sampdoria, entrambi a titolo temporaneo: in sede l’Inter ha incontrato l’agente dell’estremo difensore della Samp. Una soluzione tampone, anche perché per il futuro la dirigenza vuole concentrare i propri sforzi su Bento dell’Athletico Paranaense: secondo La Gazzetta dello Sport i margini per prenderlo quest’estate sono ridottissimi, per questo gli uomini mercato interisti si sono messi in pole per prenderlo tra 12 mesi. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento all’Inter, così come la dirigenza del club avrebbe apprezzato l’atteggiamento interista. Due anni più grande di Trubin, Bento viene considerato anche più pronto.