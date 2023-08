PRO e CONTRO dell’arrivo di Taremi all’Inter

1 di 3

TAREMI AI RAGGI X

Mehdi Taremi è il nome che, nelle ultime ore, sta scalando le gerarchie dell’Inter per l’attacco. Difatti, la pista che porta a Balogun sembra non essere semplicissima e l’attaccante del Porto rappresenta l’alternativa più valida. Anche perché, a livello di caratteristiche sarebbe anche più gradito a Simone Inzaghi.

Sarebbe la mossa giusta per i nerazzurri? Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione e allora, per valutare al meglio tutta l’operazione, andiamo a vedere i pro e i contro dell’eventuale acquisto di Taremi, da un punto di vista sia tecnico sia economico.

