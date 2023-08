L’Inter ha bisogno di un difensore per completare il reparto. I nerazzurri stanno cercando il profilo giusto da diverse settimane, ma con l’infortunio di Acerbi potrebbero esserci novità immediate. Non a caso, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome: si tratta di Japhet Tanganga del Tottenham.

Secondo Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero mostrato interesse per il classe 1999, con gli Spurs che avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, al momento attuale non sembra esserci alcuna trattativa in corso.

L’opinione di Passione Inter

Tanganga era già stato accostato all’Inter in passato e la formula proposta dal Tottenham potrebbe favorire un suo passaggio in nerazzurro. Rimangono dei dubbi sulla possibile efficacia dell’operazione: in 4 stagioni a Londra, il difensore inglese ha raccolto solo 50 presenze tra tutte le competizioni. Il suo arrivo, peraltro, riporterebbe verosimilmente Bisseck al ruolo di vice-Bastoni, nonostante le indicazioni avute fin qui nel precampionato.