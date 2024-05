Zazzaroni: “Lautaro chiede 12 milioni. Non si sa cosa farà Oaktree”

Ospite in studio durante la consueta puntata settimanale di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez, della sua richiesta all’Inter e dei possibili scenari con il cambio di proprietà. Queste le sue parole:

“Lui ha chiesto 12 milioni più condizioni a suo favore. Non si troverà mai punto d’incontro? Stiamo parlando di niente. Perché se interviene Oaktree non sappiamo cosa voglia fare. Magari arrivano uno che dice non voglio dargliene 12 gliene dò 15. Noi quello che sappiamo oggi è quello che lui ha chiesto alla gestione Zhang. Non possiamo sapere cosa accadrà quando arriverà Oaktree”.