Ipotesi cessione immediata di Oaktree. CdS: “No per due ragioni”

Oaktree sembra ormai prossima a diventare nuovo proprietario dell’Inter. L’imminente arrivo del fondo californiano, però, ha subito dato il via a speculazioni su una possibile cessione del club, che secondo alcune voci potrebbe essere immediata, con un compratore già pronto ad acquistare i nerazzurri.

Secondo il Corriere dello Sport, però, queste voci non sarebbero attendibili per due ragioni. La prima parte dal tentativo invano di Oaktree di esplorare il mercato nelle scorse settimane, al fine di evitare l’escussione del pegno. Per trovare acquirenti servirebbero due diligence, riunioni del CdA, advisor legali e finanziari. Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Il secondo motivo è legato al warrant a disposizione di Oaktree. Avendo questo diritto di ottenere una percentuale dalla vendita del club, al fondo sarebbe convenuto portare un compratore al tavolo delle trattative prima di arrivare all’escussione del pegno, come invece accadrà.

Questo non vuole dire che Oaktree non possa cercare una cessione in tempi rapidi (d’altronde, non era nei piani iniziali rilevare l’Inter). Tuttavia, al momento non ci sono i presupposti per un passaggio di mano immediato una volta acquisito il controllo della società.