Zazzaroni: “Non si poteva andare con Zhang. Mai creduto a Pimco”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e ospite in studio durante l’ultima puntata di Pressing, ha parlato del passaggio di proprietà dell’Inter, che dovrebbe passare dalle mani di Zhang a quelle del fondo Oaktree.

Queste le sue parole:

“Zhang è ancora là e non può uscire dalla Cina per varie situazioni abbastanza chiuse a Hong Kong. Per me il cambio di proprietà è un’ottima notizia. L’Inter non ha problemi di bilancio e il problema riguarda a Zhang personalmente. L’Inter è tranquilla. Adesso appena ci sarà il cambio ci sarà un nuovo Consiglio d’Amministrazione. L’unico problema è che forse ci sarà un po’ rallentamento sull’ordinario e sulle cose da fare previste, ma non ho grandi preoccupazioni. Evidente che non si poteva andare avanti così, con l’Inter, una società così importante, in mano a un personaggio che non può operare perché ha problemi da tutte le parti. Io alla roba di Pimco non ho mai creduto e ho chiesto al mio giornale di fare embargo assoluto delle notizie.

“Cosa succederà sul mercato? Ho parlato con gente vicina a Oaktree e non sanno nemmeno loro come andrà. Non è che subentrano, se la prendono. Questo è un miglioramento, perché se fosse entrato un altro fondo sarebbe aumentato il debito. Con quegli interessi avremo avuto fra 3 anni uno Zhang ancora più indebitato. Visto che un fondo vuole rivendere penso che possa tentare di mettere a posto i conti e togliere tutti i debiti di Zhang e cercare un ottimo acquirente, un Moratti o un Berlusconi, che putroppo non esiste più“.