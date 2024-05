Inzaghi ha un desiderio: chiede un cambio di rotta sul mercato

Ha dovuto attendere il terzo anno sulla panchina dell’Inter, ma alla fine Simone Inzaghi ce l’ha fatta: ha vinto lo Scudetto. Un traguardo storico per la società e per il tecnico, che ora spera in un’estate diversa rispetto alle precedenti stagioni in fase di mercato.

Come racconta il Corriere dello Sport, infatti, il desiderio del tecnico sarebbe quello di non perdere nessuna pedina importante sul mercato e, al contrario, di allungare un po’ le rotazioni a sua disposizione, vista la stagione molto impegnativa alle porte.

Una speranza espressa già negli anni passati, ma sempre disattesa a causa delle necessità economiche del club. Negli ultimi anni, infatti, ha perso ben 7 titolari, per un incasso da oltre 200 milioni di euro. L’ultima volta la scorsa estate, quando dopo la finale di Instanbul partirono Onana, Brozovic, Dzkeo e Lukaku.

La volontà di Inzaghi rimane la stessa e il fatto che oggi non ci sia l’obbligo di cedere qualcuno per fare cassa è una base di partenza migliore. Rimane il fatto che il mercato dovrà essere a saldo zero e, pertanto, per raggiungere certi obiettivi qualche sacrificio, seppur minore, sarà inevitabile.