Allarme Lautaro: così l’Inter rischia di non averlo mai al top

Lautaro Martinez è a bocca asciutta da 2 mesi. Un dato importante, nascosto dai numeri eccezionali avuti nella prima parte di stagione, ma che evidenzia come il capitano dell’Inter stia pagando un po’ di stanchezza e appannamento. Un campanello d’allarme da non sottovalutare, visti i prossimi impegni che attendono l’argentino.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, oltre all’alto numero di minuti giocati con l’Inter, Lautaro è ora atteso anche dall’Argentina per la Copa America, con anche l’ipotesi Olimpiade sullo sfondo. Il club interista può e vuole impedire la partecipazione a quest’ultimo torneo, ma il Toro ha già dato in passato la sua disponibilità.

Un impegno che andrebbe a sommarsi al fitto calendario che attende l’Inter nella prossima stagione, con la nuova e ampliata Champions League e anche il Mondiale per Club a inizio giugno. Lautaro Martinez, insomma, rischia di non avere un vero periodo di riposo per oltre un anno.

Uno scenario preoccupante, che potrebbe portare il capitano argentino a essere fisicamente spremuto nei momenti cruciali della stagione. Un problema che dovrà affrontare in primis anche Simone Inzaghi, e che potrebbe riguardare anche altri big, con il tecnico che dovrà rivedere la gestione del minutaggio e le rotazioni della propria rosa.