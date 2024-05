La Procura chiude l’indagine su Dumfries: la proposta all’Inter

Denzel Dumfries si è resto protagonista di un episodio spiacevole durante la festa Scudetto dell’Inter. L’olandese ha esposto uno striscione, passatogli da un tifoso, ritraente un fotomontaggio in cui porta al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez. In merito all’episodio, è intervenuta la Procura Federale.

Come racconta il Corriere dello Sport, le indagini si sono concluse e la proposta all’Inter del procuratore federale Chiné sarebbe quella di un patteggiamento, come già avvenuto in altri casi. Molto probabile che il club e Dumfries accettino, chiudendo la vicenda con una multa.