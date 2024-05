Tre colpi per aprire un ciclo: gli identikit di Inzaghi

La vittoria dello Scudetto ha elevato ulteriormente lo status di Simone Inzaghi, diventato uno degli allenatori più importanti dello status del club. Un traguardo che non frena le ambizioni del tecnico, che spera ora di vivere un mercato diverso, con meno cessioni e con degli innesti in grado di alzare il livello.

In particolare, come scrive Tuttosport, sono tre i colpi che il tecnico ha chiesto alla dirigenza: un portiere, un difensore centrale e una punta. Gli identikit di questo terzetto sono presto fatti: Bento, Buongionro e Gudmundsson. Questo il sogno del tecnico per un’Inter profonda e competitiva, pronta ad aprice un ciclo in Italia, ma non solo.

Tuttavia, si tratta di investimenti molto importanti, che richiederebbero uno sforzo economico consistente al club. In questo senso, qualche cessione per finanziare questi colpi servirebbe, anche di nomi importanti. Uno scenario che potrebbe convincere Inzaghi ad accontentarsi del mantenimento di tutti gli elementi cardine della rosa attuale.