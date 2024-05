Il Psg SCARICA Skriniar: addio immediato, c’è il nuovo club

Non poteva andare peggio la prima stagione di Milan Skriniar con il Paris Saint Germain. Dopo un buon impatto con la formazione parigina, un lungo infortunio alla caviglia ha tenuto lontano dai campi per tre mesi l’ex difensore dell’Inter.

Un’assenza che lo ha penalizzato nelle gerarchie e relegato alla panchina. Ad oggi, infatti, Skriniar non può essere considerato neanche una prima riserva dei titolarissimi. Questa sera in vista della semifinale di ritorno contro il Borussia Dortmund, nonostante l’assenza di Lucas Hernandez che ha riportato la rottura legamento crociato del ginocchio destro, il centrale rimarrà fuori. A far coppia con Marquinhos dovrebbe essere uno tra Beraldo e Danilo Pereira, qualcosa di impensabile sino ad un anno fa.

Uno scenario che mette seriamente in bilico il suo futuro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima stagione è atteso pure il ritorno di Kimpembe reduce da un doppio intervento al tendine d’Achille, e questo potrebbe complicare ulteriormente la posizione di Skriniar all’interno della rosa.

In questo momento il difensore non ha attirato grande interesse sul mercato, a causa dei 9 milioni di euro netti a stagione guadagnati a Parigi. Qualcosa potrebbe muoversi in Premier League con il Manchester United pronto a rivoluzionare la difesa con gli addii di Varane e Maguire. Da non scartare, infine, l’Arabia Saudita, anche se da Riad e Gedda non hanno ancora bussato alla porta dell’ex nerazzurro.