Inzaghi RINNOVA con l’Inter: c’è la data della firma

In attesa della conquista del primo scudetto da allenatore, Simone Inzaghi ha già deciso cosa sarà del suo futuro. Nonostante i sondaggi arrivati per lui dalla Premier League, in particolare dal Liverpool che a fine stagione perderà Jurgen Klopp, il tecnico nerazzurro non lascerà Milano.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, già il prossimo maggio potrebbe arrivare l’atteso rinnovo di contratto con l’Inter. Dopo il prolungamento dello scorso settembre, stavolta il club vorrebbe blindare l’allenatore con un ritocco rispetto agli attuali 5,5 milioni d’ingaggio e un biennale con opzione per il terzo fino al giugno 2027, anno di scadenza anche dei dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin.

Rispetto agli ultimi rinnovi, quello in arrivo sarà decisamente più rapido: una volta alzato il ventesimo scudetto della storia del club, quello che fisserà per sempre Inzaghi come il tecnico della seconda stella, arriverà in automatico la firma dell’allenatore sul nuovo contratto con l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Giunti quasi al termine del primo triennio trascorso da Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, il bilancio non può che essere positivo. L’allenatore ha già conquistato cinque trofei ufficiali, ha giocato una finale di Champions League e si appresta ad alzare il suo primo scudetto da allenatore. Dopo tanto tempo, è riuscito a far diventare la formazione nerazzurra una delle più piacevoli da vedere in Europa. Bella e vincente, difficile chiedergli di più, soprattutto dopo i tanti sacrifici sopportati in uscita sul mercato.