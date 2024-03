Scudetto all’Inter: i bookmaker già oggi pagano la vincita

Incredibile ma vero: alcuni bookmaker quest’oggi pagheranno la vincita a chi ha deciso di credere e scommettere nello scudetto dell’Inter. Come riportato nelle scorse ore, Sisal ha già scelto di pagare quest’oggi la posta ai propri scommettitori con nove giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, ma soprattutto ancora in assenza di aritmetica.

L’Inter, infatti, non ha ancora ufficialmente conquistato il suo ventesimo scudetto, sebbene il margine confortante di 14 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan. A confermarlo è stato il Betting Director di Sisal, Ignazio Di Lauro, il quale ha spiegato: “I nostri trader avevano pronosticato l’Inter come favorita. Il 50% delle puntate sullo scudetto erano proprio sui nerazzurri. E proprio per questo abbiamo deciso di premiare la competenza dei nostri giocatori”.