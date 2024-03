CdS insiste sull’Inter: “Zhang all’angolo, Oaktree ha un compratore”

Dopo le indiscrezioni rilanciate nella giornata di ieri da Il Sole 24 Ore, secondo le quali Oaktree avrebbe deciso di concedere più tempo a Zhang per il rifinanziamento del prestito a patto di trovare un nuovo socio a stretto giro, quest’oggi il Corriere dello Sport ha corretto il tiro rispetto alle precedenti versioni pubblicate.

Il giornale romano ha sì confermato la tesi del quotidiano economico, spiegando però che in questo momento Suning non si ritroverebbe tra le mani alcuna offerta e che l’ultima trattativa ufficiale risalirebbe a tre anni fa. In virtù del poco tempo a disposizione, considerata la scadenza del prestito il prossimo 20 maggio, sarebbe dunque improbabile riuscire a chiudere l’accordo con un nuovo socio in meno di due mesi.

Per questa ragione, secondo il Corriere, potrebbe prendere quota la seconda ipotesi. Pare infatti che Oaktree abbia già ricevuto l’interesse di possibili acquirenti per prelevare l’Inter. Il fondo americano, che non ha intenzione di mantenere a lungo il controllo del club nerazzurro, potrebbe dunque decidere di escutere il pegno e contestualmente dedicarsi alla cessione immediata delle proprie quote.

L’opinione di Passione Inter

L’ultima versione rivista del Corriere dello Sport, che ribadisce allo stesso tempo l’elevata possibilità di un cambio di proprietà da qui al prossimo maggio, desta ulteriori perplessità. Se è vero che il tempo stringe e che giorno dopo giorno per Steven Zhang si fa sempre più dura, non va totalmente esclusa l’ipotesi di uno scenario diverso nel futuro di Suning. La crescita clamorosa evidenziata dell’ultima semestrale dell’Inter ha fatto meno ‘rumore’ rispetto a certe indiscrezioni, ma è un dato fattuale che non può essere omesso quando si discute del futuro del club e delle intenzioni di Zhang.