CdS su Zhang: “Sempre più lontano dall’Inter”

Proseguono le voci sul futuro di Suning alla guida dell’Inter. La scadenza del prestito con Oaktree del prossimo 20 maggio si fa sempre più vicina e ad oggi non sono state trovate ancora delle concrete soluzioni.

A confermare quanto scritto pochi giorni fa, questa mattina il Corriere dello Sport ha ribadito l’intenzione del noto fondo americano a rifiutare il riscadenzamento del prestito al 2026. Dietro questa scelta di Oaktree vi sarebbe la preoccupazione per una possibile svalutazione del club nerazzurro a fronte di un altro prestito con tassi d’interesse che potrebbero raggiungere il 20% annuo.

A complicare lo scenario, inoltre, potrebbe essere la sentenza emessa nella giornata di ieri con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto quella del Tribunale di Hong Kong, in merito ai 320 milioni di euro che Steven Zhang non avrebbe pagato a China Construction Bank Asia. Presidente che, sempre secondo lo stesso quotidiano, è “sempre più lontano dall’Inter”.

L’opinione di Passione Inter

Come riportato nei giorni scorsi, entro il prossimo 20 maggio l’Inter potrebbe andare incontro a cinque diversi scenari. Uno di questi, purtroppo, prevede anche la possibilità che il club possa passare nelle mani di Oaktree qualora non gli venisse restituito il prestito. Uno scenario concreto che improvvisamente il Corriere ha riportato in prima pagina negli ultimi giorni di sosta, ma del quale eravamo a conoscenza ormai da anni. Starà a Steven Zhang cercare di riuscire a risolvere una situazione che rischia di complicarsi giorno dopo giorno, per chiarezza e rispetto soprattutto dei tifosi nerazzurri.