Confermata la Supercoppa in Arabia: ecco quando si giocherà

Dopo aver vinto le ultime tre edizioni di fila, anche il prossimo anno l’Inter sarà con ogni probabilità tra le protagoniste in Supercoppa Italiana. Ai nerazzurri, eliminati dalla Coppa Italia, basterà infatti piazzarsi tra le prime due formazioni in classifica del campionato per assicurarsi la certezza della qualificazione alla final four.

Confermata la location visto che la competizione si disputerà anche il prossimo anno in Arabia Saudita. A margine dell’Assemblea di Lega della giornata di ieri, invece, sono state individuate anche le possibili date. Contrariamente a quanto filtrato negli ultimi giorni, è stata scartata l’ipotesi dicembre.

La Supercoppa Italiana 2025 verrà quindi disputata ad inizio gennaio, possibilmente nello spazio compreso tra il 3 e 7 gennaio, a seconda della squadre partecipanti. Il prossimo 22 aprile, infine, la Lega deciderà se confermare il format a quattro squadre dell’ultima edizione, oppure se tornare alla gara secca.

In quest’ultima ipotesi, all’Inter servirebbe la vittoria del campionato per aggiudicarsi la finale di Supercoppa contro la squadra che a fine stagione solleverà la Coppa Italia.