Oaktree non chiude le porte a Zhang: ma ci sono due condizioni

La scadenza del prestito di Oaktree si fa sempre più vicina, ma per Zhang il futuro non sembra ancora essere deciso. L’obiettivo del presidente dell’Inter è il rifinanziamento e le speranze in questo senso non sembrano essersi esaurite.

Secondo quanto riportato da ll Sole 24 Ore, il fondo americano sarebbe disponibile a concedere il rinnovo dell’accordo, lasciando dei margini di manovra al presidente nerazzurro. Tuttavia, ci sarebbero due condizioni da rispettare.

Zhang dovrebbe, in primis, fornire ulteriori garanzie a Oaktree e dare delle prospettive concrete in merito all’arrivo di un nuovo investitore nel futuro. In questi termini, il rifinanziamento sarebbe un modo per concedere più tempo al numero uno interista, in modo da finalizzare al meglio le trattative con un nuovo azionista.

Se non ci fosse queste garanzie, stando alle parole del quotidiano, Oaktree avrebbe deciso di perseguire la strada dell’escussione del pegno, a fronte del debito da 385 milioni dello stesso Zhang.