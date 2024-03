Bilancio Inter, ricavi in crescita: come cambia la strategia di mercato

Apparso ieri in videoconferenza da Nanchino, il presidente Steven Zhang ha accolto con entusiasmo il l’utile netto ottenuto dall’Inter nell’ultima semestrate, approvata ieri dal consiglio d’amministrazione nerazzurro. Suning ha convertito 22 milioni di euro in capitale, per un risultato previsto già a inizio stagione.

Un traguardo, dunque, che non dovrebbe portare troppi cambiamenti in ottica di mercato rispetto a quanto preventivato. Il budget per gli acquisti rimarrà lo stesso, con il saldo tra entrate e uscite che dovrà rimanere in pareggio. Al tempo stesso, però, non sarà richiesto un’ulteriore riduzione del monte ingaggi.

Merito anche del lavoro svolto dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni, che ha lasciato spazio di manovra anche per i prossimi due grandi rinnovi che arriveranno in casa nerazzurra: Lautaro Martinez e Barella, capitano e vice. Servirà l’ok di Zhang, ma le buone notizie di ieri spianano la strada verso l’accordo con entrambi.

L’opinione di Passione Inter

L’attenzione al bilancio e all’equilibrio economico chiaramente frena le possibilità della dirigenza dell’Inter di investire in piena libertà. Tuttavia, la rosa altamente competitiva costruita in questo periodo, nonostante i paletti finanziari, lascia bene sperare in un ulteriore miglioramento in futuro, con acquisti intelligenti a costi tutto sommato contenuti.